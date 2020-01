14.000 euro achterstallige verkeersbelasting geïnd

Gisteren hielden de politiezones Westkust en Polder een gemeenschappelijke verkeerscontrole in de Kinderlaan in Koksijde en de Roeselarestraat in Diksmuide. Ook de Vlaamse Belastingdienst en de douane werkten mee.

De Vlaamse Belastingdienst inde maar liefst 14.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting bij 20 verschillende voertuigen, dat is gemiddeld 700 euro per voertuig. De douane inde 3.400 euro aan openstaande boetes en betrapte bovendien een bestuurder op sluikinvoer van alcohol. Hij moest 475 euro betalen.

Ine Deburchgraeve: “Eén persoon had geen geldig rijbewijs, drie bestuurders waren niet in orde met hun keuringsbewijs en twee bestuurders waren niet in orde met hun verzekering. De resultaten bewijzen dat deze succesvolle acties meer dan nodig zijn. In de toekomst zullen ze minimum tweemaandelijks plaatsvinden.”