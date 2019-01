2.445 basisscholen in het gewoon onderwijs en 192 basisscholen in het buitengewoon onderwijs krijgen extra administratieve ondersteuning. Hiervoor wordt er in 20 miljoen euro jaarlijks voorzien, laat minister Crevits weten.

Elke school krijgt deze middelen vertaald in punten op basis van het aantal leerlingen. Met deze punten worden extra jobs ingevuld. Scholen kunnen kiezen of ze een administratief medewerker aanstellen op niveau van secundair onderwijs of niveau bachelor. Het opleidingsniveau bepaalt het aantal uren ondersteuning.

Per provincie komt er zo heel wat hulp bij. In totaal is dit voor West-Vlaanderen maximaal 62 voltijdse personeelsleden en maximaal 81 voltijdse administratieve krachten.