14 West-Vlaamse gemeenten boven corona-alarmdrempel, 26 coronavrij

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Lichte stijging algemene besmettingscijfers

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, met 15 procent, tot gemiddeld 509,7 per dag, in de jongste week waarvoor geconsolideerde cijfers beschikbaar zijn. Dat blijkt uit de recentste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano donderdag. Daarmee stijgt het aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie naar 89.691 gevallen.

Gemiddeld werden 20,7 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een stijging van 4,6 procent. In totaal zijn in ons land 19.188 opgenomen wegens COVID-19. Er stierven in die periode dagelijks gemiddeld ook 2,4 personen die besmet waren met het coronavirus, een daling van 1,6 procent. Het aantal overlijdens komt daarmee op 9.917. In ons land zijn er momenteel 58,2 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners