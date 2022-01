14-jarig meisje ontsnapt aan ontvoering aan tramhalte in Westende

Woensdagavond is een 14-jarig meisje ontsnapt aan een ontvoeringspoging aan tramhalte Sint-Laureins in Westende.

Ondertussen heeft het meisje klacht ingediend en loopt er een onderzoek. Dat bevestigen politie Middelkerke en parket Brugge. Stijn Popeye van politie Middelkerke: "Het meisje spreekt over een man die zich in een witte bestelwagen verplaatst, het onderzoek loopt en we kunnen geen details geven."