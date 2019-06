14 Eritrese transmigranten op A11 uit vrachtwagen gehaald

Volgens een getuige hingen de transmigranten op een bepaald moment zelfs uit de vrachtwagen.

De politiediensten kregen een melding over de mogelijke aanwezigheid van transmigranten op een vrachtwagen met Italiaanse nummerplaat langs de A11 ter hoogte van de afrit Westkapelle. Volgens de getuige hingen er mensen door een scheur in het dekzeil uit de vrachtwagen. Op die manier probeerden ze in de richting van de trekker te kruipen. Daarbij zou zelfs met een buis op het dak van de trekker geklopt zijn.

Meeste transmigranten uit Eritrea

De lokale politie van de zone Damme/Knokke-Heist en de federale wegpolitie gingen onmiddellijk ter plaatse om de vrachtwagen tot stilstand te brengen. In de vrachtwagen werden uiteindelijk veertien mensen uit Eritrea aangetroffen. "De bestuurlijke arrestaties zullen in de loop van de dag worden afgehandeld door het mobiel afhandelingsteam, waarna de personen ter beschikking zullen worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken", aldus procureur Frank Demeester.

Het parket merkt op dat de meeste transmigranten in West-Vlaanderen uit Eritrea afkomstig zijn. Zo werden zaterdag in de haven van Zeebrugge nog zestien Eritreeërs uit een trailer geplukt. Het grote aantal vluchtelingen uit Eritrea heeft te maken met de politieke toestand in het Oost-Afrikaanse land. De autoritaire wijze waarop het land sinds de onafhankelijkheid in 1991 geleid wordt door president Isaias Afewerki, werd al door zowat alle mensenrechtenorganisaties aan de kaak gesteld.