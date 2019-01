'14-'18: Drie miljoen bezoekers Westhoek

In 2018 telde de Westhoek ruim 540.000 WOI-herdenkingsbezoekers. Het slotjaar van ‘100 jaar Groote Oorlog’ was het op één na drukste herdenkingsjaar. Voor de volledige periode 2014-2018 noteerde het Kenniscentrum van Westtoer in totaal 2,8 miljoen herdenkingsbezoekers in de Westhoek. Het beeldjesproject CWRM in Ieper meegerekend, noteert de regio drie miljoen bezoekers in de voorbije vijf jaar. Dit is een half miljoen bezoekers meer dan vooropgesteld.

Tevreden bezoekers

“De respectvolle manier waarop de Westhoek de Eerste Wereldoorlog vijf jaar lang heeft herdacht, zorgde nationaal en internationaal voor ruime weerklank. Ook de tevredenheid van bezoekers scoorde hoog. De regio blikt meer dan tevreden terug maar kijkt tevens naar de toekomst”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.