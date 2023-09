In de zomer van 2022 reden ongeveer 22.000 wagens door het autoluwe centrum, al werd toen pas vanaf augustus geverbaliseerd.

Gemiddeld waren er deze zomer 200 overtredingen per dag. Blankenberge voerde de autoluwe in het centrum vorige zomer al in. Toen stonden er verzinkbare paaltjes waardoor je de autoluwe zone niet kon inrijden. Maar die paaltjes zijn stuk en volgens de burgemeester is het te duur om ze te herstellen. De oppositie wil beter signalisatie.