1.300 West-Vlamingen krijgen diagnose borstkanker

Oktober is de internationale maand tegen borstkanker. Elk jaar krijgen in onze provincie gemiddeld 1.300 mensen de diagnose borstkanker.

Tijdens de internationale maand tegen borstkanker is het nog drukker dan anders bij Think Pink in Brugge. Van hieruit worden de campagnes in goeie banen geleid en de ‘eerstehulpkits’ bij borstkanker verzonden.

10.500 diagnoses in 2020

Veel van de vrijwilligers die zich inzetten voor Think Pink maakten zelf de ziekte mee. Zij delen nu hun er hun ervaringen en bieden steun aan iedereen die met borstkanker te maken krijgt. In 2020 krijgen in België zo’n 10.500 mensen het bericht dat ze borstkanker hebben. Daarbij zijn ook de mannen gerekend.