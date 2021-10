130 extra asielzoekers in Nieuwpoort, burgemeester maakt zich zorgen

Burgemeester Geert Vanden Broucke maakt zich zorgen over de komst van extra asielzoekers in Nieuwpoort.

Eerder kwam al een veertigtal vluchtelingen uit Afghanistan naar het tijdelijke asielcentrum, de CDSCA-camping op de grens van Nieuwpoort en het militaire domein in Lombardsijde. Volgende week zouden er nog eens 130 mensen bijkomen.

'Fedasil bepaalt alles, wij weten van niets'

Burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort voelt zich buitenspel gezet door Fedasil. 'Vrijdag kreeg ik een telefoontje dat er 130 mensen bijkomen. Ik heb een vergadering vastgelegd. En daarover moet ik wel zeggen dat Fedasil volledig de touwtjes in handen neemt. En dat Fedasil bepaalt hoe alles verloopt. We weten niets', zegt Vanden Broucke.

'We weten niet wie er komt, waar ze school gaan lopen. We weten niet of ze gevaccineerd zijn. We weten totaal van niets. Alleen dat er 170 mensen aanwezig zullen zijn en dat ze komen op 3 november', aldus de burgemeester, die ook nog de faciliteiten bij CDSCA wou controleren.

'Ik wou ook eens weten hoe die accommodatie in elkaar zit. Maar we krijgen daar geen toegang toe. Wonen Vlaanderen zegt dat Fedasil dat controleert. Ik ben als burgemeester verantwoordelijk, maar hebben niets in de pap te brokken', besluit Geert Vanden Broucke.

Extra info

Nieuwpoort wijst er ook op dat de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers in de Nieuwpoortse scholen bomvol zitten. Omdat hij zich zorgen maakt over de veiligheid en de politiecapaciteit aan de Westkust wil Geert Vanden Broucke ook extra info van de federale overheid. Fedasil beklemtoont dat ze kampen met personeelsgebrek en dat de dienst voor opvang van asielzoekers momenteel in heel het land overbevraagd is.

Lees ook: