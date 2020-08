13 West-Vlaamse gemeenten boven corona-alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Het aantal besmettingen met het coronavirus zet ook in het Sciensano-rapport van woensdag de dalende trend verder.

Er waren, van 9 tot en met 15 augustus, per dag gemiddeld 528 besmettingen. Dat is een daling met 15 pct in vergelijking met de week daarvoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt, van 33 naar 30 in de voorbije week.

Gisteren lagen er 335 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Van hen liggen er 89 op intensive care, van wie er 48 beademd worden.

Het aantal overlijdens stijgt van gemiddeld 4 naar 10 per dag, da's meer dan een verdubbeling. Mogelijk heeft dat ook te maken met de recente hittegolf.

Het virus maakte intussen in ons land al 9.959 doden. In totaal waren er 78.897 besmettingen, of 363 meer dan een dag eerder.

Gemeenten boven alarmdrempel

Van zodra er meer dan 20 besmettingen zijn geëxtrapoleerd op 100.000 inwoners, is de alarmdrempel overschreden. Op onderstaande kaart kan je de gegevens per stad/gemeente bekijken. Op vandaag (19 augustus) overschrijden 13 West-Vlaamse gemeenten de alarmdrempel.

Staden, Tielt en Ardooie zitten afgetekend hoger in de alarmzone, omgerekend naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Onderaan zit een vijftal gemeenten net boven de alarmdrempel, onder meer Blankenberge, Bredene en Middelkerke. In effectieve cijfers legden de voorbije zeven dagen 160 West-Vlamingen een positieve coronatest af.