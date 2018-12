13 transmigranten opgepakt bij grote controle-actie

De politie heeft gisteren in de Kortrijkse regio een grote controle-actie gehouden om mensensmokkel en transmigratie tegen de gaan. In totaal werden 114 voertuigen en 148 inzittenden gecontroleerd.

44 personen werden grondig gescreend en gecontroleerd. 13 daarvan bleken transmigranten te zijn. Zij werden opgepakt en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De actie vond plaats van 13.00 uur tot 19.00 uur en werd uitgevoerd door de politiezones VLAS en Grensleie, met steun van de federale politie en Securail. Zij controleerden op de grensparking in Rekkem, de parking van het Shell tankstation langs de E17 in Marke, de industriezones LAR en Wevelgem-Zuid, het station van Kortrijk en de omgeving van de Zwevegemsestraat en de uitgaansbuurt.

Deze controle-acties, waarbij auto’s, vrachtwagens, bestuurders, inzittenden maar ook aanwezigen op de parkings grondig gecontroleerd werden, had zowel een preventief, ontradend als repressief karakter en zijn gericht tegen mensensmokkelaars, illegale criminelen, grenscriminaliteit en overlast in het algemeen.

Politiezone Vlas: “Samen met de collega’s van de PZ Grensleie en de federale politie willen wij met deze gezamenlijke inspanning tonen dat mensensmokkel en transmigratie ook in deze regio aangepakt en in kaart gebracht wordt. De problematiek gaat niet zelden gepaard met de nodige inbreuken, criminaliteit en overlast, dit ten koste van onder meer (vrachtwagen)bestuurders, treinreizigers en -begeleiders … Het is in ieders belang dat wij als politiediensten samen waakzaam zijn om deze problematiek te blijven beheersen.”

Lees ook: