13 projecten krijgen steun via De Muziekbank

Het gaat onder meer om BLO De Torretjes uit Torhout die kinderen toegankelijke instrumenten leren bespelen zonder de kennis van notenleer. Ook het buurtwerk Sint-Pieters krijgt steun voor het project Straatfanfare Murga Brugge. De Lovie uit Poperinge krijgt dan weer geld om muziekkampen te organiseren.

In totaal werden er 32 projecten ingediend waarvan een onafhankelijke jury er 13 heeft weerhouden voor financiële steun. De projecten werden voorgesteld in Cultuurkapel de Schaduw in Ardooie tijdens een concert van The Antler King dat in kader van de Warmste Week per opbod werd verkocht. Het Streekfonds West-Vlaanderen steunde de voorbije jaren meer dan 500 projecten in West-Vlaanderen. Vooral via de solidariteitsactie ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ kregen tal van projecten al financiële steun voor hun projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren in west-Vlaanderen.