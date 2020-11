1,3 miljoen lichtjes maken KortrijkverLICHT

Door de coronacrisis worden de plannen voor Winter in Kortrijk grotendeels opgeborgen. Maar de stad zet wel extra in op sfeerbeleving. 1,3 miljoen lichtjes moeten, op 19 extra locaties, voor winterse gezelligheid zorgen.

Een kerstmarkt, kerstfoor of ijspiste, dat kan niet deze winter. Maar licht speelt wel zijn rol om de winterdagen kleur te geven in de Kortrijk. Vorig jaar al sloeg het stadsbestuur een andere weg in, onder meer met de lichtgevende mannetjes aan de Verlaagde Leieboorden. De pleinen en straten die vorig jaar al verlicht werden, komen opnieuw aan bod. Met andere vormen deze keer. Daarnaast krijgen 19 extra locaties een feërieke invulling. Ook in de deelgemeenten en wijken van de stad. Onderstaande foto's geven al een sfeerbeeld. Vanaf 27 november gaan de lichtjes aan.