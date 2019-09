12.960 zonnepanelen op dak distributiecentrum Van Marcke

"Van Marcke kiest resoluut voor duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en heeft daarom samen met zijn partner BeauVent op 2 vestigingen van Marcke zonneprojecten gerealiseerd", zegt het bedrijf. "Met name op het distributiecentrum in Kortrijk (4017.6 kWp), een van de grootste dakopstellingen in Vlaanderen en op het dak van de showroom in Anderlecht (50.15 kWp). "

Van Marcke wil niet alleen inspirerend zijn op het vlak van producten en diensten, maar ook op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zegt het bedrijf.

"‘We care for quality of life’ is een slogan die past bij de fundamentele visie. We kiezen bewust voor een duurzaam product en service leadership. Enerzijds door de verkoop van duurzame producten en diensten te promoten en onze kennis te delen via Van Marcke College. Anderzijds door ons eigen gebouwenpark zo duurzaam mogelijk te beheren. Bij de bouw of verbouwing van onze eigen gebouwen kiezen wij steeds voor de meest water- en energievriendelijke oplossing."