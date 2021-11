12,8 miljoen euro coronasteun voor sociaal-toeristische sector

Om het West-Vlaamse sociaal-toeristische netwerk door de coronapandemie te loodsen, heeft de Vlaamse regering in totaal 12,8 euro ondersteuning geboden.

Dat blijkt uit de antwoorden van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir op vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) uit Knokke-Heist. “De Vlaamse steunmaatregelen hebben de solvabiliteit en het overleven van veel sociaal toeristische ondernemingen op korte termijn veiliggesteld en er tegelijk voor gezorgd dat vele tienduizenden kwetsbare Vlamingen het afgelopen jaar toch van een coronaveilige en betaalbare vakantie konden genieten.” aldus Cathy Coudyser.

West-Vlaanderen telt 10 zorgverblijven, 120 jeugdverblijven en 16 hostels. Uitbatingen moesten door corona sluiten, stonden daardoor maanden leeg of draaiden op beperkte capaciteit. Om de geleden omzetverliezen deels te compenseren voorzagen bevoegde Ministers Demir (Toerisme) en Dalle (Jeugd) tegemoetkomingen via het coronanoodfonds. 91 jeugdverblijven, 6 zorgverblijven en 11 hostels uit West-Vlaanderen kregen 9,9 miljoen euro aan compensaties uitbetaald.

Coronanoodfonds

13 andere sociaal toeristische organisaties kregen op hun beurt uit het coronanoodfonds 481.000 euro toegekend. Als gevolg van de coronapandemie leden ook private toeristische organisaties omzetverlies. Vlaams minister Demir koos ervoor om aan private logies en attracties die altijd al een korting toekenden aan kwetsbare doelgroepen, deze kortingen gedurende één jaar integraal terug te betalen op voorwaarde dat ze de kortingen aanhouden. Toerisme Vlaanderen heeft voor in totaal 1,9 miljoen euro sociale kortingen aan West-Vlaamse sociaal-toeristische partners terugbetaald. Uit het coronanoodfonds werden ook middelen vrijgemaakt voor een nieuwe projectoproep #ontdekkingtroef om coronaproof vakantie mogelijk te maken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Binnen deze projectoproep werden 17 West-Vlaamse projecten weerhouden, goed voor een impuls van 318.000 euro. Tot slot ontvingen ook de 16 bestaande West-Vlaamse Rap op Stap kantoren die mensen in armoede helpen bij het organiseren van hun vakantie een heropstartsubsidie, goed voor in totaal nog eens 64.000 euro.