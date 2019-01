1.260 mensen dienen bezwaar in tegen kippenkwekerij

1.260 mensen hebben bezwaar ingediend tegen de komst van een nieuwe kippenkwekerij in Beerst bij Diksmuide. Ze vrezen vooral voor geuroverlast en de uitstoot van fijn stof. De stad zal de klachten nu bekijken en bundelen.

De aanvrager van het kippenbedrijf heeft vlakbij al vier loodsen met 168.000 kippen. Hij wil nu twee nieuwe stallen bouwen voor alles samen 84.000 extra kippen. Buurtbewoners vinden het niet kunnen dat een open vlakte daardoor moet sneuvelen. Er zijn 1.260 bezwaren. Het is nu aan de stad om advies te geven aan de provincie. Die beslist dan of het bedrijf een vergunning krijgt of niet.

