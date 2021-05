Er zijn uiteindelijk meer dan 125 bezwaren ingediend tegen het nieuwe Jan Breydelstadion. Het openbaar onderzoek is afgelopen.

Het nieuwe stadion van Club Brugge komt op Olympia, net naast het huidige stadion. In de buurt is niet iedereen daar gelukkig mee: ze vrezen onder andere verkeersoverlast op wedstrijddagen. Maar de stad sust: "het milieu-effectenrapport omschrijft precies hoe we dat net gaan vermijden en zorgen voor een goeie verkeersafwikkeling."

Er is ook bezwaar tegen het andere nieuwe stadion, dat van Cercle Brugge, langs de Blankenbergse Steenweg.

