1200 transporten minder door 23 nieuwe perscontainers

Dit type container perst het oud papier en karton meteen samen, waardoor de capaciteit van de container een stuk groter wordt: tot vier keer de inhoud van een klassieke container. De investering betekent ruim 1.200 transporten minder per jaar, dat scheelt 40.000 kilometers voor vrachtwagens, de omtrek van de aarde.

Gebruiksvriendelijk

Voor de parkwachters zijn de nieuwe perscontainers eenvoudig te bedienen, en bezoekers moeten ook geen trappen meer op en af met stapels papier of kartonnen dozen. De inhoud van de container kan bovendien ook niet meer wegwaaien of natgeregend worden. Dat brengt met zich mee dat er ook geen nutteloos gewicht van regenwater meer meevervoerd wordt. MIROM Roeselare onderzoekt of de perscontainers de komende jaren ook ingezet kunnen worden voor andere afvalfracties.

Ook nog 123 nieuwe containers

Intussen investeert MIROM Roeselare dit najaar ook nog in gewone containers: 123 stuks in totaal, goed voor 1 km als je ze achter elkaar zou plaatsen. De nieuwe containers vervangen exemplaren die na ruim 20 jaar dienst aan vervanging toe waren.

De investeringen in de nieuwe perscontainers en open containers op de recyclageparken van MIROM zijn samen goed voor 1,7 miljoen euro, een bedrag waarvoor we ook een beroep konden doen op overheidssubsidies.