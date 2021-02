1200 handtekeningen voor behoud zwembad Sint-Eloois-Vijve

Daarmee vragen ze om het instructiezwembad bij de stedelijke basisschool van Sint-Eloois-Vijve niet te sluiten. Het is de bedoeling dat het bad eind augustus gesloopt wordt. Daardoor zouden er ook klaslokalen kunnen bijkomen. "Het is een klein zwembad met warm water", zegt Nancy Vandenabeele."Het is ideaal voor watergewenning, voor kinderen die leren zwemmen. Of voor mensen die moeite hebben met zwemmen".

Te duur

Maar volgens burgemeester Kurt Vanryckegem is het openhouden van het instructiebad niet meer rendabel. "Het moet aangepast worden aan de VLAREM-wetgeving. Dat zou ruwweg geschat tussen de 750.000 euro en het miljoen euro kosten. Dat vinden wij niet verantwoord terwijl er een stedelijk zwembad is twee kilometer verderop".

De vraag is evenwel of de petitie nog iets uithaalt. De beslissing is eigenlijk al genomen en op de volgende gemeenteraad staat al de aanstelling van een ontwerper op de agenda.

Lees ook: