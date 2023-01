1.200 handtekeningen tegen 4 windturbines in Ieper

In Ieper heeft een buurtcomité vanmiddag meer dan 1.200 bezwaarschriften afgegeven aan het stadsbestuur. Ze protesteren tegen de mogelijke komst van 4 windmolens in de buurt van de Noorderring tussen Ieper en Vlamertinge.

Burgemeester Emmily Talpe van Ieper kreeg de stapel bezwaarschriften officieel overhandigd. De windmolens zijn zeker 200m hoog, en volgens het buurtcomité komen ze ook te dicht bij woningen in de buurt.

"Windturbines gaan uiteraard altijd nodig zijn," zegt Marc Poissonnier van het Buurtcomité. "Maar wij vinden dat zo'n windturbines beter staan waar ze moeten staan: in industriezones, havengebieden of op zee. Maar toch niet op 250m van de dichtste woningen."

"Duidelijk signaal"

De stad Ieper moet nu een advies formuleren voor de Vlaamse Regering, die zal beslissen. "Meer dan 1200 bezwaarschriften, dat is een duidelijk teken," beseft burgemeester Emmily Talpe. "Wij hebben altijd gezegd: pro-windenergie. Maar dan moet er wel draagvlak zijn van de buren. En met die 1200 bezwaarschriften moeten we toch echt wel grondig bekijken hoe we daar mee verder gaan. Het advies van de stad zal daar heel zeker rekening mee houden."

BEKIJK OOK: