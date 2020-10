1200 bezwaarschiften tegen komst windmolens

Ze vrezen voor heel wat overlast. De burgemeester van Zonnebeke kreeg vanmorgen zo'n 600 bezwaarschriften overhandigd. Vanavond trekt een delegatie naar het stadhuis van Ieper. (Lees verder onder de foto)

In de buurt hangen er intussen massaal veel zwarte vlaggen tegen de komst van twee windmolens langs de A19 op de grens van Zonnebeke met Ieper. De burgemeester van Zonnebeke toont begrip. Hij zal de bezwaren bekijken en dan met het schepencollege een advies geven aan de provincie. Want het is die instantie die uiteindelijk beslist.