12 West-Vlaamse gemeenten boven corona-alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Tussen 7 en 13 augustus waren er per dag gemiddeld 574 besmettingen, 5 procent minder dan een week eerder.

De groei van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen was al enkele dagen aan het afnemen. Zondag was er nog een stijging met 1 procent van het aantal positieve gevallen voor de periode tussen 6 en 12 augustus in vergelijking met een week eerder.

Het aantal nieuwe overlijdens en hospitalisaties blijft wel sterk stijgen. Tussen 7 en 13 augustus waren er gemiddeld 8 overlijdens per dag, meer dan dubbel zoveel als een week eerder. In totaal kwamen als 9.939 mensen om door het virus.

In dezelfde periode werden per dag ook gemiddeld 33 mensen gehospitaliseerd, een stijging met 35 procent in vergelijking met een week eerder. Er liggen nu 336 mensen in het ziekenhuis (+27), van wie er 86 op de intensieve zorgen liggen (+4). Van hen worden er 48 beademd (+5). In totaal werden al 78.323 besmettingen geregistreerd.

Gemeenten boven alarmdrempel

Van zodra er meer dan 20 besmettingen zijn geëxtrapoleerd op 100.000 inwoners, is de alarmdrempel overschreden. Op onderstaande kaart kan je de gegevens per stad/gemeente bekijken. Op vandaag (17 augustus) overschrijden 12 West-Vlaamse gemeenten de alarmdrempel.