12% van de Biënnale-bezoekers landde op luchthaven Wevelgem

Tijdens de Biënnale Interieur, die van 18 tot 22 oktober doorging in Kortrijk, maakte 12% van de internationale bezoekers gebruik van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Het streefdoel van 50% is dus niet gehaald, en daar is de provinciefractie van Groen tevreden mee.

Tijdens de voorbije editie van de Biënnale Interieur werkte de organisatie voor het eerst samen met de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM). Die had 50.000 euro veil voor een flankerend programma, waarbij de buitenlandse bezoekers kennismaken met West-Vlaamse bedrijven.

Vooral hogesnelheidstrein

In die overeenkomst stond ook dat de helft van de bezoekers bij voorkeur naar Kortrijk gebracht werden via de luchthaven van Wevelgem. Dat is niet gelukt: vooral de Duitse deelnemers (uit Stuttgart en Berlijn) maakten gebruik van de luchthaven. Het grootste deel van de buitenlandse deelnemers kwam uit Londen en Parijs, en zij namen vooral de hogesnelheidstrein.

Groen is maar wat blij dat de doelstelling niet behaald werd. "Wij zijn geen voorstander van het kunstmatig promoten van deze vervuilende vorm van transport", zegt provincieraadslid Maarten Tavernier. "Het is veel belangrijker om in te zetten op een vlotte treinverbinding naar Rijsel."