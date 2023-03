12 pagina's van strip Kama en Herr Seele gestolen, geschatte waarde 120.000 euro

Ze zijn samen met een laptop gepikt uit de auto van een medewerker van de uitgeverij in Anderlecht. Hij liet de wagen even onbewaakt alleen, en op dat moment zijn de tekeningen verdwenen.

Cartoonist Herr Seele schat de waarde op 10.000 euro per pagina, maar de dieven kennen de waarde ervan waarschijnlijk niet. Kama en Herr Seele hebben maar drie lange verhalen gemaakt, het is één van de hoogtepunten uit hun vroeg werk, zeggen ze, een schoolvoorbeeld van absurdisme en een belangrijk werk in de Belgische stripgeschiedenis. In 2014 wonnen ze de patrimoniumprijs op het stripfestival van Angoulême voor Cowboy Henk. Herr Seele: "Het is zoals een kind dat ontvoerd wordt. Het zijn belangrijke strippagina's uit mijn oeuvre. Het is mijn begin carrière. Het is een album dat gemaakt is in 1983 voor Humo."

De kans dat de tekeningen teruggevonden worden is klein, vreest Herr Seele. "Zie dat nog terug. We zullen zien. Kama zei ook, en dat is wel grappig: je kan het opnieuw tekenen. Je moet nooit stelen van een kunstenaar die nog leeft. Ik zou het perfect opnieuw kunnen tekenen in de oude stijl van vroeger."

Herr Seele heeft ook nog de copies van de originele tekeningen.