12 extra camera's werken blinde vlekken weg

Nieuwe, moderne exemplaren komen er bij op de overgebleven blinde vlekken. Zoals op het Casinoplein, de Waterpoort of aan de Verlaagde Leieboorden, met een gezichtsveld tot 360 graden. Big brother waakt in de stad. De technoligie evolueert mee met de tijd, zegt burgemeester Van Quickenborne. "Camera’s worden goedkoper maar ook beter. Dat zijn camera’s die beter werken en zuiverder zijn. Dus als er iets gebeurt kan je meteen ook de juiste persoon of het juiste voertuig identificeren."

Ook in woonwijken

De nieuwe camera’s komen niet alleen in het centrum, waar de laatste blinde vlekken worden weggewerkt, maar ook in inbraakgevoelige woonwijken. Van Quickenborne : "Praktisch kan dat gaan om vaste camera’s bijvoorbeeld aan de in- en uitritten van een woonwijk. Zo wordt iedereen die in de woonwijk moet zijn, gezien door de politie. Ofwel werk je met mobiele camera’s. Die kan je eventueel plaatsen op politiecombi’s. Zo kan je meteen optreden wanneer de politie iets vreemds registreert. Anders moet je wachten tot de patrouille langs komt."

Trajectcontroles in de stad?

Kortrijk is nu al, met Mechelen, de meest door camera’s bedekte stad van Vlaanderen. Toch wil Van Quickenborne nog verder gaan. Trajectcontroles in de binnenstad tegen wegpiraten of cameracontrole op geluidsoverlast. "We willen in de toekomst ook kijken naar nieuwe technologie om bijvoorbeeld in het stadscentrum in te grijpen tegen verkeerscowboys. Trajectcontrole op korte afstand is dat. Geluidsregistratie ook. Dat gebeurt nu in Frankrijk. Om op te treden tegen mensen die veel te snel ‘optrekken’ of lawaai maken in het centrum. Dat soort technologie bekijken we ook, omdat die ook de verkeersveiligheid helpt."