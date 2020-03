12 extra bewoners besmet met coronavirus in woonzorgcentrum Wingene

In woonzorgcentrum Amphora vzw in Wingene hebben 17 bewoners positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 12 meer dan gisteren, toen er sprake was van 5 besmette bewoners. Ook 3 medewerkers zijn besmet.

In het woonzorgcentrum werden op zaterdag de eerste besmettingen vastgesteld. Een aantal stalen waren op dat moment nog in onderzoek. Intussen zijn de resultaten van die testen bekend: in totaal zijn nu 17 bewoners positief getest.

1 bewoner overleden

Een besmette bewoner is ondertussen overleden, maar volgens het woonzorgcentrum niet aan het coronavirus. Twee andere bewoners zijn in het ziekenhuis opgenomen, maar verkeren tot op heden niet in levensgevaar. De drie medewerkers waarbij besmetting is vastgesteld, blijven thuis in ziekteverlof.

Gespecialiseerd coronateam

Het woonzorgcentrum zet nu alles op alles om de verspreiding een halt toe te roepen. Zo komt er een gespecialiseerd coronateam en worden ook extra medewerkers en beschermingsmaterialen ingezet. Er worden ook bijkomende tests afgenomen.

