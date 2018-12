12 burgemeesters leggen eed af

In Brugge krijgt de gouverneur vandaag opnieuw een tiental burgemeesters over de vloer. Zij komen de eed afleggen om vanaf 1 januari officieel aan een nieuwe legislatuur te beginnen.

Een nieuw gezicht is dat van Jan Bekaert uit Ichtegem. Hij volgt Karl Bonny op die twintig jaar lang burgemeester was. Jan Bekaert gaat niet voor de volle rit van zes jaar. Hij wordt de eerste drie jaar burgemeester. Daarna is het aan Lieven Cobbaert.

Leggen vandaag ook de eed af: Alain Top als burgemeester van Harelbeke, Claude Croes als burgemeester van Deerlijk, Francesco Vanderjeugd als burgemeester van Staden, Jan Stevens als burgemeester van Wielsbeke, Francis Benoit als burgemeester van Kuurne, Annick Vermeulen als burgemeester van Zedelgem, Gerard Liefooghe als burgemeester van Alveringem, Kris Declercq als burgemeester van Roeselare, Stephan Mourisse als burgemeester van Vleteren, Luc Derudder als burgemeester van Oostrozebeke en Leopold Lippens als burgemeester van Knokke-Heist.