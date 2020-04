113 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Er werden 113 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 62 (55%) in Vlaanderen, 39 (35%) in Wallonië, en 12 (11%) in Brussel. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

113 nieuwe sterfgevallen

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 7 207 sterfgevallen gerapporteerd; 3 530 (49%) in Vlaanderen, 2 548 (35%) in Wallonië, en 1 129 (16%) in Brussel.

3.968 mensen in het ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 127 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 93 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 maart en 26 april werden 14 764 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 10 878 personen verlieten het ziekenhuis.

Op 26 april werden 3 968 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 903 bedden op intensieve zorgen; 600 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 45 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 11, waarvan 12 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

5.014 gevallen in West-Vlaanderen

In onze provincie zijn er nu momenteel 5.014 bevestigde gevallen. Een overzicht per gemeente kan je hier terugvinden.