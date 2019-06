In 2018 zijn er in West-Vlaanderen 11.151 baby’s geboren, dat is een stijging met 3,8% in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2017 zijn er 10.743 kinderen geboren.

Daarmee gaat onze provincie in tegen de Vlaamse trend, in heel Vlaanderen is er sprake van een status quo. In Limburg is er zelfs een daling met 3,2%.

Als we de cijfers van 2018 vergelijken met die van 2010, zien we dat er in West-Vlaanderen vorig jaar 6% minder kinderen geboren zijn. De cijfers komen van Kind en Gezin.