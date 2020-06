'11.000 West-Vlaamse jobs bedreigd door brexit'

Omdat de gesprekken tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk in een impasse zijn beland, vreest de organisatie een brexit zonder handelsakkoord. Daardoor zouden 11.000 West-Vlaamse jobs in gevaar komen.

'Na corona is brexit dramatisch'

Voka West-Vlaanderen is bezorgd over de brexitonderhandelingen. "De gesprekken tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn in een totale impasse beland en we dreigen op een Brits vertrek zonder akkoord af te stevenen eind dit jaar", zegt algemeen directeur Bert Mons. Daarom pleit de werkgeversorganisatie voor een verlenging van de onderhandelingen om alsnog tot een handelsakkoord te komen.

Een brexit zonder akkoord kan volgens Voka 11.000 jobs in gevaar brengen in West-Vlaanderen.

"Ondernemingen hebben nu al de handen vol met de coronacrisis, een brexitcrisis erbovenop zou dramatisch zijn. Daarnaast kunnen bedrijven zich door de crisis niet voorbereiden op een brexit zonder akkoord."