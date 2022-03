In Torhout worden vandaag 110 bomen gerooid langs de Kortemarkstraat. De kap is nodig voor de heraanleg van de rijweg met een veilig afgescheiden fietspad.

De plannen voor de vernieuwing van de weg tussen Kortemark en Torhout zijn al meer dan 10 jaar oud.

De heraanleg van de rijweg tot aan de grens met Kortemark is in het verleden enkele keren uitgesteld, ondermeer door het mislopen van subsidies. Het gaat om een stuk van twee en een halve kilometer. In Kortemark is de heraanleg al volop bezig. Torhout volgt later dit jaar. Het rooien van 110 bomen moet deze week nog gebeuren, er komen nieuwe exemplaren in de plaats, iets verder van de rijweg.