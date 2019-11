11 projecten voor zorgzame buurten krijgen steun

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, deed een projectoproep, specifiek in West-Vlaanderen, om projecten te ondersteunen die van wijken echt zorgzame buurten willen maken. Het gaat om samenwerkingsinitiatieven tussen buurt-, welzijns- en zorgactoren zoals lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers, buurtcoöperaties, lokale dienstencentra, organisaties voor thuisverpleging en thuiszorg.....

Buurzaam Samenwonen in Roeselare

Een onafhankelijke jury selecteerde 11 projecten, verspreid over de hele provincie, die elk tot 10.000 euro aan steun krijgen. Het gaat om De gouden buurt – Kortrijk, Kapelle Superette – Dadizele, Grondig Anders Zorgen vzw – Lichtervelde, Het buurtsalon Roesbrugge, Faciliteren van een buurtzorgnetwerk in RSL – Roeselare, Storytelling in de Nieuwe Tuinwijk – Menen, Zorgzaam Deerlijk, Buurtzorg 2.0 - Knokke-Heist, Sociaal restaurant in het Dorpspunt – Beveren, en Buurzaam Samenwonen in Roeselare

Jeroen Devos, coördinator Buurzaam Samenwonen in Roeselare: “Vanuit ons streven naar een taboedoorbrekend werken rond psychische kwetsbaarheid willen we graag zelfsturing, zelfstandigheid en coaching vanuit een buurtwerking centraal zetten. De vraag naar ondersteuning wordt jaar na jaar groter, de doelgroep breidt uit én verjongt. Deze tendensen nopen ons ertoe onze ervaring met het werken met vrijwilligers en het coachen van buddy's uit te breiden naar een echte "buren" werking. Een echt Duurzaam Samenwonen dankzij je Buren.”