In Staden komen er binnenkort elf nieuwe laad- en herstelpalen voor fietsers. De gemeente wil als landelijke gemeente investeren in betere infrastructuur voor fietsers.

Eén van de eerste herstelpalen staat aan het Polderbos in Westrozebeke. Een populaire plaats waar heel wat fietsers passeren. Voor wie pech heeft, of even zijn banden wil opblazen, is dit een handig instrument. De gemeente Staden geeft trouwens ook een gratis fietshelm aan elke inwoner van tien jaar.