1,1 miljoen voor restauratie IJzertoren

Vlaams Minister van Onroerend erfgoed Matthias Diependaele trekt 1,1 miljoen euro uit voor de restauratie van de IJzertoren in Diksmuide. Er gaat nog een half miljoen euro naar drie andere restauratieprojecten in West-Vlaanderen.

De grondige bouwkundige restauratiewerken aan de IJzertoren kunnen starten. Het buitenschrijnwerk en het glas van het monument worden gerestaureerd, net als de dakbedekking, de muurafdekkingen, het gevelmetselwerk en het voegwerk. De gevelvlakken krijgen een waterwerende behandeling. Voor de restauratie van de IJzertoren is een premie van 1.186.000 euro toegekend.

De IJzertoren werd in 1992 beschermd als monument. Het is een gedenkteken van hulde en eerherstel aan de Vlaamse gesneuvelden uit WO I. En het is ook een symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. De toren herdenkt de Eerste Wereldoorlog en heeft een inherente internationale vredesboodschap. Ook historisch is het geheel erg interessant: de ruïne, de Paxpoort en de wederopgebouwde toren zijn nauw met elkaar verweven elementen. Het complex met bedevaartweide is sinds 1992 beschermd als monument en als dorpsgezicht.

Restauratie Sint-Martinuskerk Leisele

De Sint-Martinuskerk in Leisele, bij Alveringem, wordt gerestaureerd. Zo wordt onder andere het metselwerk gerestaureerd, worden de muurankers ontroest en behandeld en de monelen opnieuw gemetseld. De waardevolle figuratieve glasramen van Gustaphe Ladon in het koor worden museaal opgesteld en het schrijnwerk van de sacristie wordt hersteld en herschilderd. Voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk is een premie van zo’n 250.000 euro toegekend.

Restauratie Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kortrijk

De restauratie van de 13de eeuwse Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kortrijk werd in 2011 gestart. Met de restauratiepremie die nu wordt toegekend wordt het interieur van de zuidertoren gerestaureerd en het glas-in-lood van de westgevel hersteld. Voor de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk is een premie van 133.000 euro toegekend.

Restauratie van een burgerhuis in Oostende

De voorgevel van het burgerhuis aan de Kerkstraat 10 wordt gerestaureerd. Het fronton op de voorgevel wordt gereconstrueerd. Ook de andere gevels aan de achterzijde worden opgeknapt, net als het bakstenen paviljoen dat bij het huis hoort. Voor de restauratie van het burgerhuis is een premie van 110.000 euro toegekend.

Vlaams Minister Matthias Diependaele: “Onroerend erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van deze monumenten ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren. Regelmatig onderhoud is de beste investering om dure restauraties in de toekomst te vermijden. Door te investeren in projecten met een sociale en culturele finaliteit zorg ik ervoor dat het economisch en maatschappelijk weefsel kan herstellen na de coronacrisis.