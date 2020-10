11 miljoen namaaksigaretten ontdekt in haven Zeebrugge

De bewuste container kwam uit China en had het Verenigd Koninkrijk als bestemming. In Zeebrugge moest er overgeladen worden richting het Engelse Felixstowe. Bij het overladen werd de container gescand door de mobiele scanner van de douane op de grensinspectiepost. "De goederen in de container waren aangegeven als 'Soccer Ball' en de deklading was inderdaad voetballen met daarachter de sigaretten", klinkt het in een persbericht.

In de container bevonden zich in totaal 11 miljoen namaaksigaretten van het merk Marlboro Gold. Op de pakjes staan Poolse opschriften. Volgens de FOD Financiën is er sprake van 6,7 miljoen euro aan ontdoken rechten. Het gaat om invoerrechten, accijnzen, bijzondere accijnzen en btw.