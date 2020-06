11 extra sterfgevallen, 122 nieuwe bevestigde besmettingen

De afgelopen 24 uur werden 122 nieuwe bevestigde besmettingen vastgesteld. 11 mensen overleden aan het coronavirus. In totaal liggen nu nog 573 mensen in het ziekenhuis.

11 nieuwe sterfgevallen

Er werden 11 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur: 4 (36%) in Vlaanderen, 5 (45%) in Wallonië, en 2 (18%) in Brussel.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9.606 sterfgevallen gerapporteerd; 4.809 (50%) in Vlaanderen, 3.332 (35%) in Wallonië, en 1.465 (15%) in Brussel.

573 mensen in het ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 23 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 24 verlieten het ziekenhuis.

Op 7 juni werden 573 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 116 bedden op intensieve zorgen; 70 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 2, waarvan 5 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

59.348 bevestigde gevallen

Tot nu toe werden in totaal 59.348 bevestigde gevallen gemeld; 33.406 gevallen (56%) in Vlaanderen, 18.814 (32%) gevallen in Wallonië en 6.075 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1.053 gevallen (2%).Er werden 122 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur, waarvan 19 gevallen in woonzorgcentra, bevestigd door het nationaal testing platform. Van de 122 nieuwe gevallen waren er 78 (64%) gemeld in Vlaanderen, 24 (20%) in Wallonië, en 19 (16%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 geval (1%).