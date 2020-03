1.058 besmettingen, vijf doden: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

80 gevallen (46%) in Vlaanderen, 68 gevallen (40%) in Wallonië en 17 in Brussel (10%). De gegevens over locatie zijn niet beschikbaar voor 7 gevallen (4%). Dat zegt Sciensano, het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid.

Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in ons land op 1.058, waarvan vijf sterfgevallen.

Op onderstaande kaart zie je de verspreiding van de bevestigde gevallen. Met zieke personen waarvan nog niet bevestigd is dat het om corona gaat houdt de kaart dus geen rekening.

Op 15 maart waren er in totaal 252 patiënten met COVD-19 opgenomen in een ziekenhuis waarvan 53 op de intensive care. 31 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 1 patiënt ECMO. Er nieuw sterfgeval werd gerapporteerd bij een patiënt van 88 jaar oud.

