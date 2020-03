1.049 nieuwe besmettingen, nu 289 doden: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 1.049 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. In onze provincie zijn er nu in totaal 886 bevestigde gevallen

Meer dan 7.250 besmettingen

Tot nu toe werden in totaal 7 284 bevestigde gevallen gemeld; 4 652 gevallen (64%) in Vlaanderen, 1 621 (22%) gevallen in Wallonië en 846 (12%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 165 gevallen (2%).

675 mensen uit ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 490 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 183 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 en 26 maart werden 3338 patiënten met COVID19 opgenomen in het ziekenhuis en 858 personen verlieten het ziekenhuis.

Op 26 maart werden 3042 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 690 bedden op intensieve zorgen.

289 sterfgevallen

Sinds gisteren stierven opnieuw 69 mensen. Dat brengt het aantal sterfgevallen door het coronavirus nu op 289.

West-Vlaamse cijfers

In onze provincie zijn er nu in totaal 886 bevestigde gevallen. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen zijn er 844 gevallen, in Vlaams-Brabant 908, in Antwerpen 991 en in Limburg 1023.