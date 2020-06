104 nieuwe coronabesmettingen en 10 overlijdens

De afgelopen 24 uur zijn er 104 nieuwe bevestigde coronabesmettingen geregistreerd en 10 overlijdens. Er werden 19 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt Sciensano donderdag in een persbericht.

In de afgelopen 24 uur werden er 104 nieuwe besmettingen geteld, tegenover 89 gisteren. Van de 104 nieuwe gevallen waren er 69 in Vlaanderen, 13 in Wallonië, en 22 in Brussel. Het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land komt daarmee uit op 60.348.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 344 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 19 nieuwe opnames. Op de intensieve zorgen liggen in totaal 60 patiënten, dat is een verdere daling met 7 patiënten in de voorbije 24 uur.

16.724 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 40 in de voorbije 24 uur. In totaal werden nu al 9.683 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 10 in de voorbije 24 uur. Van die 10 overleden 5 mensen in het ziekenhuis en 5 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 60 procent bevestigd door een COVID-test.

Van de in totaal 9.683 overleden personen, overleed 49 procent in het ziekenhuis, 50 procent in een woonzorgcentrum, 0,5 procent in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6 procent thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95 procent) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 27 procent bevestigde gevallen en 73 procent vermoede gevallen.

Er zat donderdag flink wat vertraging op de cijfers van Sciensano, die normaal gezien stipt om 11 uur worden bekendgemaakt. Dat kwam door een fout in de aanvankelijke data, zegt viroloog Steven Van Gucht. Het aantal besmettingen bleek plots dubbel zo hoog en kwam uit op 180, wat alarmerend was. De stijging bleek echter te wijten aan een fout in de rapportage van een laboratorium. Dat moest eerst worden uitgezuiverd, waardoor de cijfers pas rond 12.30 uur gepubliceerd werden. >