1000ste skelet opgegraven aan OLV-kerkhof in Brugge: "onschatbare informatie"

Deze week heeft BAAC Vlaanderen het duizendste skelet opgegraven aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid in Brugge. BAAC is een onafhankelijk studiebureau voor Archeologie en Bouwhistorie.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: "Dat lijkt een groot aantal, maar het ligt volledig binnen de verwachtingen: op het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof werden eeuwenlang Bruggelingen begraven. Door een ‘gelukkig toeval’ hebben we hier uitgebreide opgravingen kunnen uitvoeren. Die zullen ons veel informatie bieden over hoe het leven vroeger was in onze stad."

"Ze geven ons en generaties wetenschappers na ons een unieke blik op gezondheid, het sociale leven en de economie. Het is een fysieke en tastbare aanvulling op de soms beperkte geschreven bronnen", klinkt het bij BAAC.

Ongemakken omwonenden

De opgravingen gingen gepaard met enige ongemakken voor de omwonenden. "Zij ondervonden op sommige momenten naast de lusten ook de lasten van het leven in een historische stad."

De stad zit op schema. Eind februari zullen ze de opgravingen kunnen afronden. Op de locatie waar de skeletten werden opgegraven, bouwt Brugge een pompstation om de waterhuishouding te verbeteren.