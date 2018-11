Bij de geboorte had Liam een gewicht van 2 kg 375 en was 47 cm groot. Lewis woog 3 kg en was 49 cm groot. Trotse ouders zijn Kristof De Carne en Tasia Desramault uit Poperinge. Dr. Vanderbeke was de begeleidende gynaecoloog bij deze bevalling. De afgelopen vijf jaar werd de kaap van 1.000 bevalling telkens overschreden.