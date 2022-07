100.000 West-Vlaamse gezinnen maken gebruik van sociaal energietarief

In 2021 maakten ongeveer 104.000 of 17 procent van de gezinnen in West-Vlaanderen gebruik van het sociaal tarief voor elektriciteit. “Als het van ons afhangt, verlengen we het sociaal tarief zolang als nodig”, zegt Melissa Depraetere van Vooruit.

De hoge energieprijzen die de inflatie en de oorlog in Oekraïne veroorzaakten, laten hun sporen na bij de meest kwetsbare gezinnen. Enkele dagen geleden raakte nog bekend dat Intro, een van de grootste incassobureaus, 12 procent meer dossiers over energieschulden moet verwerken. Het aandeel van de bevolking dat zijn energierekeningen niet meer kan betalen, is de afgelopen maanden dus aanzienlijk gestegen. De gemiddelde waarde van de zaken die Intro behandelt, ging met 36 procent de hoogte in. Dat betekent dat wie in de problemen komt, tegenwoordig ook grotere schulden heeft.

Uitbreiding

Begin 2021 breidde de federale regering te midden van de coronacrisis het sociaal tarief uit naar meer gezinnen. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, wat het geval is vanaf het brutoloon onder 1.640 euro per maand ligt, kan sindsdien ook het sociaal tarief aanwenden. Daardoor rekenen meer dan twee miljoen Belgen op het sociaal tarief. In juni heeft de federale regering aangekondigd dat ze het sociaal tarief nog maar eens verlengt tot eind dit jaar en langer indien nodig.

Dat er ook meer West-Vlamingen een beroep doen op een verlaagd tarief, hoeft dus niet te verbazen. Uit cijfers die Vooruit-gemeenteraadslid in Harelbeke en federaal fractieleider Melissa Depraetere opvroeg, blijkt dat ook. Meer dan 100.000 of 17 procent van de West-Vlaamse gezinnen hadden een sociaal tarief voor elektriciteit in 2021, vergeleken met ongeveer 60.000 gezinnen het jaar daarvoor. Ook het aantal gezinnen dat een sociaal tarief voor gas kreeg, sprong in een jaar tijd van ongeveer 40.000 naar 70.000. Dat terwijl het totaal elektriciteits- en gascontracten maar licht aandikte.

Koopkracht

Melissa Depraetere pleit voor de maatregel en prijst het aandeel van haar partij in bijvoorbeeld de verhoging van het minimumpensioen en de minimumlonen. “Als het van ons afhangt, verlengen we het sociaal tarief zolang als nodig”, verkondigt de politica. “Uit studies blijkt dat de maatregel erg effectief is in de strijd tegen groeiende ongelijkheid. Zeker in onze provincie. Deze federale maatregel is samen met de zes procent btw-verlaging de belangrijkste maatregel voor de bescherming van de koopkracht.”

Depraetere spoort burgers die net buiten het sociaal tarief vallen aan om zich te wenden tot het federaal gas- en elektriciteitsfonds dat voor dit jaar 78 miljoen euro bedraagt.