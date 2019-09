100.000 euro voor zwembad Lagaeplein

De voorbije maanden was er in Kortrijk wat opschudding rond de uitbating van zwembaden Abdijkaai en Lagaeplein.

Kortrijk en uitbater LAGO slaan nu de handen in elkaar om samen een betere exploitatie te verzekeren. De stad investeert ook dit jaar nog 100.000 euro in zwembad Lagaeplein in Heule. Zo wordt er een cascadesysteem opgezet met de verwarmingsketels waardoor de watertemperatuur altijd op punt blijft, ook bij technische storingen. Daarnaast worden de pompen voor de watercirculatie en de zwembadfilters vervangen.

Voor de opvolging van de bestaande Kortrijkse zwembaden gaan Kortrijk en LAGO samenwerken. LAGO voorziet de aanstelling van een nieuwe coördinator die de twee sites nauw zal opvolgen en zal dienen als aanspreekpunt voor de stad en de bezoekers van beide baden. Ook Kortrijk stelt iemand aan die de twee zwembaden vanuit de stad voltijds zal opvolgen.