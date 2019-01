1.000 nieuwe woningen in Roeselare en Hooglede

De ruwbouw van de eerste huizen van het Roobaertpark tussen Roeselare en Hooglede is klaar. In het gebied van zo’n 40 hectare komen op termijn 1000 nieuwe woningen.

Die worden aangesloten op het warmtenet dat restwarmte van de verbrandingsoven naar de woningen stuurt. In het Roobaertpark komt ook heel wat groen en zullen de nieuwe bewoners mee bepalen hoe hun wijk verder groeit.

Woonwijk van de toekomst

Op de grens tussen Roeselare en Hooglede komt met het Roobaertpark een nieuwe wijk die over ruim 10 jaar zo groot zal zijn als deelgemeente Oekene. De ruwbouw van de eerste huizen is klaar en in oktober zullen de eerste bewoners er hun intrek nemen. Lapeirre Woningbouw, Durabrik en Matexi bouwen hier de huizen in onderling overleg.

Ook naar uitzicht toe zijn alle ontwikkelaars op elkaar afgestemd. Er is een kwaliteitsbepalend beeld waar iedereen moet aan voldoen. Het Roobaertpark is een woonproject met een nieuwe kijk op wat wonen in de toekomst kan zijn.

Niet enkel huizen

Er zijn nu zo’n 300 woningen vergund. In het park van zo’n 40 hectare komt ook een gemeenschapszone van 1 hectare. De bewoners kunnen die zelf invullen. Misschien komen er sportvelden of zelfs een school. Het verkeer moet langs de rijksweg en er komt ook een fietstunnel want in de wijk krijgen voetgangers en fietsers voorrang.