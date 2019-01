1000 jongeren houden klimaatmars

Vanmorgen zijn duizend Oostendse jongeren op straat gekomen voor het klimaat. Met Youth for the Climate Oostende eisen ze een ambitieus klimaatplan van onze overheden.

De organistoren riepen alle scholieren op om ‘te brossen voor bossen’ en alle leerkrachten, ouders en sypmathisanten om hen te steunen. “Het is vijf na twaalf, onze toekomst staat onder druk dus is blijven stilzitten geen optie. Daarom komen we ook in Oostende samen op straat voor het klimaat,” zeggen ze.

“Met eerst 3.000, dan 12.500 jongeren kwamen we op straat in Brussel met een duidelijke eis voor een klimaatplan. Een plan van de overheid opgesteld met experten om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1.5 graden Celcius. Nog steeds kwam er geen duidelijk antwoord dus gaan we door in Brussel, en deze week ook in Oostende. Omdat het vijf na twaalf is en het totale gebrek aan ambitie van de overheid onze toekomst hypothekeert,” zeggen Noa Schoonbaert (17) en Lize De Buf (17).

Curieus Oostende deelt de bezorgdheid van de Oostendse jeugd en dus ondersteunen de vzw hen graag met hun mars, zegt Aaron Ooms (31). “Samen roepen we alle scholen op om de leerlingen die mee strijden voor de toekomst geen sanctie te geven als ze hun engagement tonen. “