1000 betogers in klimaatmars Kortrijk

De initiatiefnemers willen ook in Kortrijk doorgaan tot ze gehoord en niet langer genegeerd worden. Rond half elf werd de massa ontbonden en trokken de leerlingen en studenten terug naar de klas.

Vandaag zijn er ook klimaatbetogingen in ondermeer Brussel, Leuven, Antwerpen en Hasselt. Begin januari was er ook al een klimaatmars in Kortrijk. Toen daagden er 500 leerlingen op.

Lees ook