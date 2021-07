100 kinderen gered, Wildtrails uit Kortrijk evacueert zomerkamp in Jupille: "Donderdagnacht is de hel losgebarsten"

Omdat de hulpdiensten overbevraagd waren, moest het team zelf een masterplan uitwerken om de deelnemende kinderen veilig op het droge te brengen. Daarvoor konden ze rekenen op een terreinvrachtwagen van een vaste grondwerkenleverancier.

Zelf evacuatie organiseren

"We hebben al veel overstromingen gezien. De laatste was van 1978 toen ook de scouts van Kortrijk hier geëvacueerd is in de streek. Met zodiacs van het leger. Maar nu was het ongezien. het was vrij werkbaar tot donderdag en dan is donderdagnacht de hel losgebarsten. Dan hebben we zelf onze evacuatie moeten organiseren in overleg met de brandweer en de burgemeester want er was niemand meer beschikbaar. Geen leger, geen brandweer, niemand... We hebben een lokale aannemer om - terwijl de kinderen sliepen, want die hadden niets door - de evacuatie te plannen. Dan hebben we de kinderen wakker gemaakt, bagage gemaakt en met een vrachtwagen de kinderen in de vrachtwagen gezet en weggebracht naar een gebouw. Ik heb vooral gezegd tegen mijn team dat ze niets moesten redden wat hun leven zou in gevaar brengen. Wat wegspoelt, spoelt weg.", klinkt het.

100 kinderen worden zo gered uit het Basecamp van Wildtrails, in Jupille aan de Ourthe. De schade is ook hier materieel erg groot. In een deel van de gebouwen stond het water tot een meter hoog. Het gezin en het team van Frank laten de moed niet zakken. Vandaag al is hij in de weer met coördineren en opruimen wat kan. Dit weekend moet het water zakken en komen heel wat mensen hem helpen. De steun doet deugd.

'Steun van langs alle kanten"

"De steun van langs alle kanten is ongelofelijk. We hebben een oproep gelanceerd voor bouwdrogers deze morgen. Dat bericht is al zeker 400 keer gedeeld en van alle kanten - uit West-vlaanderen en heel België - komen er bouwdrogers. Klanten, families, mensen die bij ons te gast zijn bieden er aan. Transport wordt aangeboden. We zijn nu aan het opkuisen. En morgen staat er nog een leger klaar om op te kuisen. We zijn al onze gebouwen die leeg zijn aan het vol leggen met vrienden en familie, en mensen die komen helpen."

Organisator Frank Descamps: "Ons Wildtrails-team deed perfect zijn job. Alle geplande interventies verliepen vlekkeloos. Eerst werden de kinderen geëvacueerd die in “Les Pieds dans L’eau” logeerden. Op dat moment stond het water reeds 80 cm hoog op het gelijkvloers. Daarna kwam de evacuatie op gang van de kinderen die verbleven in het Basecamp, “Jeanne de Jupille” en “Petit-Clément”. Eenmaal de kinderen veilig in de laadbak van de vrachtwagen zaten, kwam er bij veel kinderen opnieuw een grote glimlach op hun gezicht." Binnen het uur zaten alle kids veilig aan het ontbijt en vanaf halftien kwamen de eerste ouders hun kroost ophalen.

De moed van de West-Vlaamse toeristische ondernemers is enorm. In een jaar dat al zo zwaar was. "Eerst was er corona, nu dit. Het houdt niet op.. Maar ja, we blijven hard verder vechten."