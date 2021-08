100 jaar schouwburg Kortrijk tot leven gewekt in Schouwburgland

Schouwburgland is geen historisch overzicht, maar het is een culturele beleving, waarbij groepjes bezoekers in het verleden en de toekomst duiken. Een gids neemt de bezoeker op sleeptouw doorheen alle gangen en achterkamertjes van de schouwburg.

Schouwburgland combineert de kunsten met technologische hoogstandjes en leidt de bezoeker naar een verrassend slot in de grote zaal, wat we uiteraard niet mogen prijsgeven. Maar het is ondanks het hobbelig parcours, toch een creatief en vooral inventief verhaal geworden. Het event loopt nog tot 12 september