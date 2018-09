'100 jaar bevrijding in Passendale’

Vandaag is het 100 jaar geleden dat het Belgisch leger de puinen van het dorp Passendale en het bos van Houthulst innamen. Zowel in Passendale als in Houthulst was er vandaag een plechtigheid.

Herdenking bevrijding en start eindoffensief

De aanval op 28 september 1918 betekende het begin van het Eindoffensief in Vlaanderen. Het Belgische leger breekt die dag door verschillende Duitse stellingen en boekt terreinwinsten van 3 tot 8 kilometer. Nadien loopt het Eindoffensief verder totdat uiteindelijk de wapenstilstand op 11 november een einde maakt aan een vier jaar durende oorlog.