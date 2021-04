10 vluchtelingen uit koeltransport op vriestemperatuur gehaald in Zeebrugge

In Zeebrugge zijn tien vluchtelingen gevonden in een koelcontainer. De temperatuur stond ingesteld op het vriespunt.

De tien zijn meerderjarig en zeggen dat ze uit Eritrea komen. Ze zijn wellicht in Luik in het koeltransport geraakt. In de koelwagen lagen slaapzakken. Het was er koud: 0 graden. Ze zijn naar de kantoren van de scheepvaartpolitie gebracht, de Dienst Vreemdelingenzaken moet over hun lot beslissen.

"Dat mensen in koelcontainers worden vervoerd, die gekoeld worden rond het vriespunt, is levensgevaarlijk," zegt Frank Demeester van het parket West-Vlaanderen. "Deze koelcontainers kunnen van binnenuit niet geopend worden en mensen kunnen er in ademnood geraken."

Nog acht vluchtelingen

Gisteren zijn ook acht vluchtelingen gevonden uit Eritrea: vijf in een Litouwse vrachtwagentrailer -ze hadden het zeil opengesneden- en drie in een Ierse trailer. Telkens waren de vluchtelingen buiten de haven in de transporten geraakt.

De druk op West-Vlaanderen en de haven van Zeebrugge blijft aanhouden in het kader van mensensmokkel, zegt het parket nog.